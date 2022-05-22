المفوضية الأوروبية توافق على خطة فنلندا لدعم المزارعين المتضررين من الأزمة الأوكرانية

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وافقت المفوضية الأوروبية على خطة فنلندية بقيمة 16 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي للبلاد، وذلك بموجب إطار مساعدة البلدان الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية على موقعها الرسمي صباح "لقد تضرر القطاع الزراعي بشكل خاص من زيادة تكاليف المدخلات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة وسيمكن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 16 مليون يورو فنلندا من دعم المزارعين المتضررين من الأزمة الجيوسياسية الحالية".

وأضافت "نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".

وكانت فنلندا قد أخطرت المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة بمخطط قيمته 16 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي في سياق العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، وبموجبه، ستأخذ المساعدة شكل مزايا ضريبية؛ حيث ستقوم إدارة الضرائب الفنلندية بتخفيض مبلغ الضريبة العقارية على مباني الإنتاج الزراعي المستحقة للسنة المالية 2022، وسيكون هذا الإجراء مُتاحًا للمزارعين المتأثرين بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مثل الكهرباء والأسمدة.