المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط "البنك التجارى"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، فيما ارتفع مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية وأجنبية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12972 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4247 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 1851 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2788 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 5.15% ليصل إلى مستوى 3823 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، العربية للمحابس، المشروعات الصناعية والهندسية، آراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.1 مليون سهم، 150.1 ألف سهم، 100 ألف سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 11 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 44 ألف سهم، 1970 سهم، 48 ألف سهم، 664.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتي الكابلات الكهربائية المصرية، مينا فارم للأدوية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 140 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.01%، والثانية 1774 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، إيرادات بلغت قيمة 979.7 مليون دولار، كما بلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 50.3 مليون دولار في الربع الأول 2022، وبلغ صافي الربح الأعمال باستثناء مجموعةBESIX 24.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، وبلغ الرصيد النقدي الصافي 37.0 مليون دولار في 31 مارس 2022.

وبلغت قيمة المشروعات بشركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي تحت التنفيذ 5.5 مليار دولار وقيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX 8.3 مليار دولار في 31 مارس 2022، وبلغت قيمة العقود الجديدة 617.5 مليون دولار وقيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50%، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX 5.0 مليار يورو وقيمة عقود جديدة بقيمة 773.7 مليون يورو في الربع الأول من عام 2022.

كما حققت شركة جي بي أوتو، إيرادات بلغت 7.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدل نمو سنوي 14.9%، بفضل تعافي السوق واستمرار الطلب القوي على تشكيلة منتجات مختلف القطاعات التشغيلية التابعة خلال نفس الفترة، وتراجع صافي الربح بنسبة 23.2% إلى 229.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، نظرًا لتسجيل خسائر فروق أسعار عملة بقيمة 211.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وهي ناتجة عن التخفيض المفاجئ لقيمة الجنيه المصري في مارس الماضي، ويعكس أداء الشركة بوجه عام نجاحها في جني ثمار المبادرات الشاملة التي أطلقتها لتحسين الكفاءة التشغيلية وقدرتها على زيادة الدخل التشغيلي من نمو الإيرادات.

وحققت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)، إيرادات بلغت 94.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 75.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.2 مليون جنيه مقابل خسائر 20.1 ألف جنيه.

ومن جهتها قال البنك التجاري الدولي، إن البنك المركزي المصري وافق على انضمام فاضل العلي، وعزيز المولجي إلى مجلس الإدارة كأعضاء غير تنفيذيين ممثلين عن حصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة) وهي شركة تابعة لشركة (ADQ) وذلك على خلفية استحواذها على إجمالي نسبة 18.595% من أسهم البنك في 12 أبريل الماضي، وسيقوم مجلس الإدارة بإحاطة الجمعية العامة علمًا في أول اجتماع قادم لها بهذا.

في سياق منفصل أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، موافقة مجلس الإدارة على دراسة العرض المقدم من شركة بليزا والخاص باستغلال مصنع البورسلين (أدوات مائدة)، وسيتم الإعلان عن تفاصيل العرض بعد انتهاء المفاوضات.

كما أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، حجز المحكمة دعوى ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش، والمطعون عليه من الشركة، بجلسة يوم 31 يوليو عام 2022.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، عن توقيع عقد للاستحواذ على مستشفى الشروق الكائنة في مدينة الشروق، بقيمة 430 مليون جنيه مقابل شراء الأصول العقارية والتشغيلية للمستشفى، وكذلك شركة إدارة المستشفيات، ويمثل الجزء النقدي من الصفقة 200 مليون جنيه، والجزء المتبقي تسوية لديون سابقة، ويأتي هذا الاستحواذ تماشيًا مع الخطة الاستثمارية لشركة ابن سينا فارما، التي تم الإعلان عنها سابقًا لاستهداف فرص استثمارية ذات الصلة في قطاع الرعاية الصحية.