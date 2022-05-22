اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تشكر الرئيس السيسى لاستقباله ممثلى كنائس الشرق الأوسط

الأحد، 22 مايو 2022 11:03 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تشكر الرئيس السيسى لاستقباله ممثلى كنائس الشرق الأوسط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستقباله رؤساء وممثلى كنائس الشرق الأوسط من مختلف الدول، وكان لهذا اللقاء صدى واسعا ومفرحا لدى جميع الوفود وممثلي الكنائس وأيضًا في بلادهم.
 
وتتقدم بخالص الشكر لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. ونخص وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لدورهما الكبير في تسهيل استخراج تأشيرات دخول مصر لجميع الوفود المشاركة في انعقاد الجمعية العامة.
 
وتتقدم بالشكر أيضًا لجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني ومحافظة البحيرة  وشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي والعلاقات العامة بمطار القاهرة وكل العاملين بالمطار وبالصالة الخاصة بكبار الزوار، والذين قاموا بجهد كبير من أجل تسهيل جميع إجراءات الوصول والعودة. 
 
كما شكرت أيضًا وزارة الصحة وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة المعنية بتأمين هذا الحدث الكبير.
 
وقالت: نشكر الله أن هذه الجمعية العامة والتي لأول مرة يتم انعقادها داخل مصر والتي أشاد جميع الوفود من مختلف الدول بحفاوة الاستقبال من بداية وصولهم وحتىمغادرتهم مصر.
 
وكذلك مستوى التنظيم الرائع الذي لهذا الحدث الكبير الذي يليق بمصرنا الحبيبة، حيث أعرب جميع المشاركين من مختلف الدول عن فرحتهم بوجودهم في مصر.
 
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