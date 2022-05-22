اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكرملين: بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو

الأحد، 22 مايو 2022 07:08 م
الكرملين: بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في بيشكيك، الخميس المقبل، عبر خاصية الفيديو.


وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي بالكرملين عن مشاركة بوتين في المنتدى - حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- قال بيسكوف: "سيشارك عبر خاصية الفيديو".


يذكر أن المنتدى الاقتصادي الأوراسي هو مؤتمر تجاري سنوي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ويعقد بالتناوب في واحدة من الدول أعضاء الاتحاد، على أن يتم انعقاده هذا العام في مدينة بيشكيك عاصمة قيرغيزستان.


وتنعقد دورة هذا العام من المنتدى الاقتصادي الأوراسي في 26 مايو الجاري عشية اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوروبية-الآسيوية، تحت شعار "التكامل الاقتصادي الأوراسي في عصر التغيرات العالمية: فرص جديدة للاستثمار".


روسيا

فلاديمير بوتين

الكرملين

المنتدى الاقتصادي الأوراسي


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