القوى العاملة: 5 مساء انتهاء قبول أوراق الترشح لانتخابات المنظمات النقابية للمرحلة 2

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه ينتهي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، قبول أوراق الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022 / 2026 - استكمالاً المرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة- وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان : إنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء ( 23 و24 مايو الجاري)، على أن يتم الطعن على الأسماء الأربعاء المقبل ( 25 مايو) ، وسوف يتم البت فى الطعون 26 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومى 27 و28 مايو ، على أن تجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجارى لباقى اللجان، وذلك تحت إشراف قضائى كامل ، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوى الشأن 31 مايو، والبت فى التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومى 2 و3 يونيو المقبل .

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية ، عملية تقديم طلبات الترشح لليوم الأخير بالمركز القومى للسلامة والصحة المهنية بشارع الحجاز بمصر الجديدة ، فضلا عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، مؤكداً إنه على متلقى طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمى موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة فى : الاسم الرباعى واسم الشهرة أن وجد ، والرقم القومى ، وتاريخ ومحل الميلاد ، والمهنة أو الوظيفة ، ومحل الإقامة ، وجهة العمل ، والمؤهل الدراسى ، والنقابة المهنية التى ينتمى إليها أن وجدت .

واطمأن الوزير على سير عملية تلقى الطلبات بدون مشكلات ، لافتاً إلى أنه يتم حل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح من خلال غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 899 لجنة نقابية يمثلون 2 مليون و 573 ألف عاملا فى انتخابات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هناك 11210 مرشحا تقدموا إلكترونيا ً على موقع الوزارة حتى الآن .

وأثنى المتقدمين للترشح، على تنظيم عملية تقديم أوراقهم من حيث سعة الأماكن ووسائل الأمان والراحة لهم داخل أماكن تلقى الطلبات والمجهود المبذول من وزارة القوى العاملة فى هذا الشأن، وذلك للتيسير عليهم وحماية حقوق العمال فى كافة القطاعات.



