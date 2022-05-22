الفلبين: لا حاجة إلى إغلاق حدود البلاد إثر فيروس "جدرى القرود"

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قالت السلطات الفلبينة إن الحكومة ليست في حاجة إلى إغلاق حدود البلاد على خلفية مخاوف تتعلق بانتشار فيروس "جدري القرود".

ونقلت شبكة (إيه.بي.إس.- سي.بي.إن.) الفلبينية اليوم السبت عن المستشار الخاص لفريق العمل الوطني المعني بمكافحة "كوفيد-19" في البلاد، الدكتور تيد هيربوسا، قوله إن الإجراءات الصحة الحالية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد في الحيلولة دون انتشار فيروس "جدري القرود".

ولفت هيربوسا إلى الآثار الضارة الناجمة من فرض حالة إغلاق على سلسلة التوريد والاقتصاد في أي دولة، معربًا عن أمله في ألا يكون تففشي فيروس "جدري القرود" جائحة.

تجدر الإشاة إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية قد أوضحت - في وقت سابق - أن "جدري القرود" يبدأ غالبًا بأعراض تشبه البرد مثل الحمى، وآلام في العضلات، وتورم الغدد الليمفاوية قبل أن يسبب طفحا جلديا يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

واستنادا على تقارير، فإن معظم الاشخاص يتماثلون الشفاء من الفيروس في غضون عدة أسابيع، ولم يؤد إلى الوفاة سوى لعدة أفراد في بعض الحالات يُفترض أنها نادرة في أوروبا وشمال أفريقيا.