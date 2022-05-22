الغرفة التجارية: توقعات بانخفاض سعر الحديد 2000 جنيه الفترة المقبلة

أيمن رمضان

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن سبب تراجع أسعار الحديد، تعود إلى إخفاض أسعاره في السوق العالمية، بالإضافة إلى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج، متوقعاً تراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بواقع 2000 جنيه.

وأضاف "الزينى"، خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أنه يتم استيراد الحديد من الخارج وخلال تعثر سلاسل الإمداد فى اعقاب جائحة كورونا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت الأسعار ما انعكس على السوق المحلية، وعادت للانخفاض مرة أخرى الآن، وتابع:" وقرارات الرئيس السيسى أدت إلى خفض الأسعار".

وفى سياق آخر قال مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للإجور، خلال لقاء آخر له، إن معظم رجال الأعمال سيتجاوبون في تطبيع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بالقطاع الخاص خلال شهر يناير المقبل، موضحاً أن رجال الأعمال تعرضوا لعدة أزمات خلال الفترة الأخيرة منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن في الأخير هم أصحاب يد بيضاء على العمال، وتابع:"مناقشات في الربع الأخير من العام الجارى لتطبيق الحد الأدنى للأدور".