السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى الإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القصاصين على حريق شب بمزرعة دواجن بمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق فى مزرعة دواجن بمركز ومدينة القصاصين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، كما انتقل إلى مكان الحريق سيارات الإسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القصاصين من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية ودلت التحريات الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى وتحرر المحضر اللازم بالحريق وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.