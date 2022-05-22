السفير السعودى: الأزهر له دور أصيل فى نشر العلوم الشرعية والعربية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودي في مصر، اليوم الأحد، بمقر مشيخة الأزهر، للنقاش حول آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة كبيرة في نفوس المصريين والعرب والمسلمين في كل الأقطار، والأزهر يقدر ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، معربًا عن تقديره لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وحرص خادم الحرمين الشريفين الدائم على توفير كل الدعم اللازم لذلك.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف في خدمة قضايا الأمة ودوره الديني والتثقيفي البارز، مؤكدًا أن العلاقات السعودية المصرية تتسم بطبيعة خاصة تعكس مكانة هذين البلدين الكبيرين، وأن الأزهر له دور أصيل في نشر العلوم الشرعية والعربية، ودائمًا تكون مواقفه حاضرة وشاهدة على وسطيته واعتداله وحرصه على وحدة الأمة وتعاضدها واستقرارها.