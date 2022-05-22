السعودية تطلق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني

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تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، الأربعاء المقبل، حفل إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"، بهدف رفع مستوى الأمن السيبراني بالمملكة والارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية وإدارتها ودعم آليات التواصل للجهات الوطنية.

وقالت الهيئة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن إطلاق البوابة يأتي ضمن جهودها في تنمية المحتوى المحلي للأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني، وتعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

وأوضحت الهيئة أن بوابة "حصين" تسعى إلى تحسين آلية تقديم الخدمات وتعزيز تجربة الجهات الوطنية المستفيدة عبر توفير بوابة موحدة للحصول على خدمات الأمن السيبراني، مشيرة إلى أنها تحتوي على منصات تساعد على التقييم والاستجابة وتحسين كفاءة الإنفاق في المجال ورفع مستوى الالتزام بالضوابط والتشريعات الصادرة عنها وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشارت الهيئة إلى أن حفل الإطلاق سيشهد عقد جلستي نقاش ستتطرق إلى التحديات في مجال الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات المتبعة في رفع مستوى الالتزام بضوابط الأمن السيبراني، وذلك بمشاركة مجموعة من المختصين في الأمن السيبراني لدى الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.