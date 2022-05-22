اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يوقع قانونا بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة 2021 - 2022

الأحد، 22 مايو 2022 02:26 م
الرئيس السيسي يوقع قانونا بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة 2021 - 2022 الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 - 2022 . 

كان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث "الفوائد". 

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 


الرئيس السيسى

الموازنة العامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الموارد العامة

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة