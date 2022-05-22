الرئيس البولندي: أوكرانيا وحدها هي التي تملك حق تقرير مستقبلها

كتبت: هناء أبو العز

قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن أوكرانيا وحدها هي التي تملك حق تقرير مستقبلها.

وأضاف دودا، في خطاب له أمام البرلمان الأوكراني في كييف، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأحد - أن "أصواتا مثيرة للقلق ظهرت، تقول إنه على أوكرانيا الاستسلام لمطالب بوتين.. أوكرانيا وحدها هي التي تملك حق تقرير مستقبلها".

وتابع قائلا إنه "إذا تم التضحية بأوكرانيا من أجل أسباب اقتصادية أو طموحات سياسية - حتى ولو كان سنتيمترا واحدا من أراضيها - سيكون ذلك صفعة كبيرة ليس للأمة الأوكرانية فحسب، بل للعالم الغربي بأسره أيضا."

يشار إلى أن الرئيس البولندي يعد أول رئيس دولة أجنبية يلقي خطابا للبرلمان الأوكراني بنفسه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.