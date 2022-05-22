الداخلية تضبط 72 ديلر مخدرات بمحيط الكافتيريات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات حيث شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة لأكاديمية الشرطة.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (55) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (72) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (8,100 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (6,615 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (4,330 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (2٫250 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (130 جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام).

ونجحت الجهود في ضبط (1556) قرص مخدر لعقار الترامادول ، و(840) قرص و(900) أمبول مؤثر، وتنفيذ (25) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط (مبلغ مالى – 67 هاتف محمول – 3 سيارات – 7 دراجات نارية – 14 قطعة سلاح أبيض– 4ميزان).

لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.