اليوم السابع
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"الداخلية التشيكية": إصدار 350 ألفا و795 تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين

الأحد، 22 مايو 2022 11:43 ص
"الداخلية التشيكية": إصدار 350 ألفا و795 تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت وزارة الداخلية التشيكية اليوم الأحد، بأن البلاد أصدرت حتى الآن 350 ألفا و795 تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

 

وأوضحت الوزارة حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنها أصدرت أمس السبت 493 تأشيرة للاجئين الأوكرانيين؛ وهو أقل بنسبة 50% تقريبا مقارنة باليوم ذاته من الأسبوع الماضي.


وتسمح التأشيرة للأوكرانيين بالمكوث لمدة عام في جمهورية التشيك وتمنحهم حق الوصول إلى التأمين الصحي والتعليم وسوق العمل، بالإضافة إلى حقهم في الحصول على المزيد من المساعدة، من بينها السكن.

 


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