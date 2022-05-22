"الداخلية التشيكية": إصدار 350 ألفا و795 تأشيرة خاصة للاجئين الأوكرانيين

وأوضحت الوزارة حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنها أصدرت أمس السبت 493 تأشيرة للاجئين الأوكرانيين؛ وهو أقل بنسبة 50% تقريبا مقارنة باليوم ذاته من الأسبوع الماضي.



وتسمح التأشيرة للأوكرانيين بالمكوث لمدة عام في جمهورية التشيك وتمنحهم حق الوصول إلى التأمين الصحي والتعليم وسوق العمل، بالإضافة إلى حقهم في الحصول على المزيد من المساعدة، من بينها السكن.