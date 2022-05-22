الحكومة تنفى إلزام المواطن بتسجيل هاتف شركة محمول بعينها لتحديث بطاقة التموين

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، مُشددةً على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وذلك بهدف منع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 التوجه لأقرب مكتب تمويني لتحديث بيانات بطاقة التموين، أو من خلال موقع دعم مصر.