الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لـ 9 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام بمعاقبة 9 أشخاص بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهم ، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمركز جرجا.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضى بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة لكلا من ع . م 46 سنة سائق، و م . ع 56 سنة عامل، و ه . ع 23 سنة عامل، و م . خ 35 سنة عامل، و ز . ش 30 سنة عاطل، و ع . م 45 سنة عاطل، و م . خ 37 سنة عامل، و ح . ج 20سنة فكهانى، و أ . خ 23 سنة عامل، تهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم، وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات الحفر، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج قضت قبل ذلك ، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن 15 عاما، لاتهامهم بقتل مواطن والشروع فى قتل سيدة، بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى، بدائرة قسم طهطا، عندما وجهت النيابة لكلا من ع . ج 40 سنة حداد، و ع . ح 51 سنة فكهانى، وأنجاله ق . ع 21 سنة ، و ج . ع 24 سنة، و ر . ع 18 سنة ، تهمة قتل المجنى عليه م . ع ، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المجنى عليها ب . ر 60 سنةربة منزل، باستخدام أسلحة بيضاء "مطواة، سنجة، عصا شوم"، بسبب خلافات بينهم، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.