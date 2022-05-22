الجيش اليمنى يدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفض الحوثيين للهدنة الأممية

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دعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام في اليمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفض وتحدي الحوثيين للهدنة الأممية ومواصلتها الحصار وقطع الطرقات عن المدينة المحاصرة تعز، بالإضافة إلى مواصلتها ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني؛ وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للهدنة الأممية وللقانون الدولي الإنساني.

وأوضح الناطق - خلال إيجاز صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الحوثيين مازالت مستمرة في تصعيدها بقصف المدن المكتظة بالسكان والنازحين في تعز ومأرب بطريقة ممنهجة ومتعمدة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى استخدام الميليشيات للصواريخ والطائرات المسيّرة المتفجرة في عملياتها العدائية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، وإلحاق أضرارا مادية بالمنشآت والمنازل السكنية جراء الاستهداف الحوثي التي لا تعبر إلا عن رفض تلك الميليشيا للهدنة الأممية وكل دعوات السلام الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن جماعة الحوثيين ارتكبت 4276 خرقا منذ بداية الهدنة الأممية وحتى اليوم في جميع جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة، في ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأكد الناطق اليمني أن قوات الجيش - مسنودة برجال القبائل والمقاومة الشعبية - ستبقى سدا منيعا في مواجهة ميليشيا الحوثي والإرهاب وصمام أمان الوطن في حماية أرضه وسيادته ووحدته ومكتسباته، وهزيمة الميليشيات الحوثية والمشروع التوسعي الإيراني.