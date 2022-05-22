الجريدة الرسمية تنشر قرار رفض طلب 3 أشخص بالتجنس بالجنسية المصرية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية برفض طلب 3 أشخاص بالتجنس بالجنسية المصرية، وذلك لدواع أمنية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار قطاع الأحوال المدنية بإنشاء سجل مدني الحي الأول بمقر نقطة شرطة الحي الأول بمدينة الإسماعيلية الجديدة، التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسماعيلية.