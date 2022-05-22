الجامعة العربية: توحيد المصطلحات يعزز العمل العربى العسكرى المشترك

بيشوى رمزى

شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادي على أهمية المصطلحات الموحدة في تسهيل العمل العربي العسكري المشترك بين مختلف الدول العربية.

وأضاف، خلال كلمتة أمام لجنة توحيد المصطلحات العسكرية المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن الاجتماع يحمل أهمية خاصة، حيث يأتي استكمالا لندوات سابقة تمخض عنها العديد من الموضوعات التي تهدف لتوحيد المصطلحات وتجميعها وإصدار معجم خاص بها.

وأكد الذوادى على اهتمام جامعة الدول العربية وقطاع الشؤون العربية والامن القومي ومجلس السلم والامن العربي بهذه القضايا، معربا عن امتنانه للحضور لمشاركتهم في أعمال اللجنة في دورتها الحالية.