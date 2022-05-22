الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمناقشة اتفاقية لتنظيم أوضاع اللاجئين

بيشوى رمزى

شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، انطلاق أعمال الاجتماع التاسع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة باوضاع اللاجئين فى الدول العربية برئاسة دكتور مصطفى العدوي مساعد وزير الداخلية المصري للمنافذ الذي تم انتخابه كرئيس الاجتماع.

وصرح مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض ياسر عبدالمنعم بان الاجتماع يناقش على مدي يومين مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية وذلك بناء على قرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بتكليف اللجنة بدراسة مشروع الاتفاقية فى ضوء الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء .

وأضاف عبدالمنعم فى تصريح له على هامش الاجتماع بان الاتفاقية تعمل على تنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية ؛ حيث يتضمن المشروع عددا من المواد والبنود التى تهدف الى تنظيم اوضاع اللاجئين ؛ موضحا ان وزراء العدل العرب ارتأوا ضرورة وضع هذه الاتفاقية العربية من احل تنظيم اوضاع اللاجئين، خاصة أن هناك عديد الدول العربية التى تعاني من مشكلة اللاجئين.

وأكد أن اللحنة ستنتهى من الصياغة القانونية لمشروع الاتفاقية ورفعها الى كل من وزراء العدل والداخلية العرب للنظر فى اقرارها .