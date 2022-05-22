الجارديان: البيت الأبيض يعلن استقبال أولى شحنات حليب الأطفال من أوروبا

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم، أنه تم الاستعانة بطائرات البنتاجون لشحن حليب الأطفال من الخارج، وسط نقص حاد فى البلاد بسبب تعطل سلاسل التوريد ونقص المواد فى السوق، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين فى إفادة صحفية اليوم الأحد، إنه وفق قانون الإنتاج الدفاعى لزيادة الإنتاج وإنشاء "عملية Fly Formula" تمكنت وزارة الزراعة ووزارة الصحة والخدمات البشرية (بواسطة طائرات البنتاجون) من جلب حليب الأطفال الذى يفى بمعايير الصحة والسلامة الأمريكية في أسرع وقت ممكن".



الجارديان

وأضافت جان بيير: "عادة ما تستغرق عملية نقل هذه المنتجات من أوروبا إلى الولايات المتحدة أسبوعين، وبفضل هذه العملية، قلصنا هذه الفترة إلى حوالى ثلاثة أيام".

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى هبوط الطائرة التي تحمل الشحنة في إنديانابوليس (إنديانا)، وأطلقت إدارة الرئيس جو بايدن على هذه الجهود اسم "Operation Fly Formula"، حيث تكافح من أجل معالجة النقص على الصعيد الوطنى.

وبدأت أزمة ألبان الأطفال فى الولايات المتحدة ضمن سلسلة أزمات نقص السلع فى الأسواق الأمريكية، وبعد سحب منتج شركة من أربع شركات تسيطر على الإنتاج محليا، لاحتوائه على بكتيريا ضارة تسببت فى وفاة رضيعين، ما فاقم من أزمة نقص المعروض.

وقال كيربى: "من الممكن خلال عملية ‏Fly Formula‏ أن نقرر أن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك ‏ستكون عبر طائرات عسكرية أمريكية ولذا فإننا نعمل الآن على تحديد المصادر لهذه ‏الرحلة الأولى"..‏

وأضاف: "لا أريد أن أترك لك انطباعًا بأنه بالتأكيد أحدهما أو الآخر. قيادة النقل الأمريكية... سوف ‏تجد حل المصادر المناسب، وبعد ذلك بمجرد حصولنا على ذلك، سأجعل ذلك شفافًا تمامًا ".‏

وأشار كيربى إلى أن الكثير من المساعدات الأمنية الأمريكية التى تتدفق إلى أوكرانيا للمساعدة فى حرب ‏كييف مع روسيا يتم نقلها عن طريق رحلات تجارية متعاقدة وليس طائرات عسكرية، وأضاف أن الرحلة ‏الأولى التى تحمل لبن الاطفال إلى الولايات المتحدة ستكون فى غضون "أيام على الأكثر".‏

ووفقا للتقرير، تعمل إدارة بايدن على نقل ما يعادل 1.5 مليون زجاجة من لبن الأطفال من زيورخ إلى ‏بلينفيلد، إنديانا، لتوزيعها على مناطق الحاجة، وتم إطلاق المبادرة هذا الأسبوع وهى واحدة من عدة ‏خطوات يتخذها البيت الأبيض لزيادة إمداد الحليب الاصطناعي.



حليب الأطفال

وقال البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات لمعالجة نقص حليب الأطفال فى الولايات المتحدة، مستعيناً بقانون الإنتاج الدفاعي لمساعدة الشركات المصنعة فى الحصول على المكونات اللازمة لزيادة الإمدادات.

كما وجه بايدن الوكالات الأمريكية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لجلب حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة من الخارج.

من جانبه انتقد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب المشرعين فى الكونجرس لعملهم على تمرير 40 ‏مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وألقى باللوم على الديمقراطيين فى دفع التشريع إلى الأمام، فى وقت تعانى فيه الأسر الأمريكية من نقص ألبان الأطفال.‏

وقال ترامب فى بيان صدر من خلال برنامج ‏Save America PAC‏: "يرسل الديمقراطيون 40 مليار ‏دولار أخرى إلى أوكرانيا، ومع ذلك فإن الأسر والآباء أمريكا يكافحون حتى لإطعام أطفالهم".‏

وأضاف ترامب الذى وصف أزمة حليب الأطفال بـ "وصمة عار وطنية": "من غير المعقول أنه فى ‏عام 2022 لن تتمكن العائلات الأمريكية من الحصول على لبن لأطفالهم"، وأضاف أن العائلات ‏التى يعانى أطفالها من حساسية خطيرة ويحتاجون إلى الـ "فورملا" الأطفال هم فى حالة يرثى لها.‏

وبشكل منفصل، أعرب المشرعون من كلا الحزبين عن مخاوفهم بشأن النقص فى حليب الأطفال، مع ‏تأثير هذه المشكلة على البعض فى الكونجرس.‏

وقال النائب إريك سوالويل (ديمقراطى من كاليفورنيا)، الذى لديه ثلاثة أطفال صغار: "لقد ارتفعت تكلفة ‏ذلك بالتأكيد، وقد أجبرنا نقص التوافر نوعًا ما على البحث على بالإنترنت".‏