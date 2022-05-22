التخطيط: 8 مليارات جنيه حجم الاعتمادات لمبادرة حياة كريمة خلال 20/2021

كتبت أسماء أمين

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حجم اعتمادات بلغ 4.4 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات المُبادرة الرئاسية، لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا "حياة كريمة"، خلال العام المالي 20/2021 والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف خلال العام المالى 20/2021 تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ 68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالي 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمع ريفي، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية في التجمعات الريفية المحددة بالمُبادرة.

ولفت التقرير إلى أن الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة" ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين جودة حياة المواطنين في التجمعات الريفية التي طبقت فيها المُبادرة في مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية، وهذا ما أكدته النتائج الأولية لمؤشر "جودة الحياة" الذي قامت الوزارة بإعداده لقياس الأثر التنموي للمبادرة.