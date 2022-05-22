التأمينات: إيقاف صرف المعاش بالبطاقة الزرقاء واستبدالها بـ"ميزة" نهاية يونيو

أحمد عبد الرحمن

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيتم إيقاف صرف المعاشات بالبطاقة الزرقاء واستبدالها بكارت ميزة من نهاية يونيو، لافتًا إلى أنه تم العمل على هذه الخطوة بداية من يناير 2021 لإجمالي 6.5 مليون مواطن مستفيد من المعاش عبر تحويلهم لكارت ميزة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تحويل بطاقات لـ5.5 مليون مواطن.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي والمُذاع عبر فضائية "ON"، أن ذلك ضمن توجه الدولة نحو الشمول المالي، مشيرًا إلى أن ذلك مبادرة من البنك المركزي لتحويل البطاقة الزرقاء لوسائل أخرى حسب رغبة الحاصل على المعاش.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن ذلك يتم من خلال فتح حساب في البنك أو البريد وتحويل المعاش عليه أو عن طريق فتح محفظة إلكترونية على الموبايل، لافتًا إلى أن كارت ميزة أحد الوسائل المتاحة لمن يتعذر عليه فتح حساب بنكي

وأشار إلى أن المتبقي حوالي مليون مواطن يتم استهدافهم عبر حملات إعلامية في مختلف الصحف والقنوات، فضلًا عن الاستعانة بممثلين من البنوك في أفرع التأمينات والمعاشات من أجل هذا الهدف.