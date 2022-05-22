اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البرلمان الأوروبي يأسف لمنع دخول الوفد المكلف بالعلاقات مع فلسطين لإسرائيل

الأحد، 22 مايو 2022 07:52 م
البرلمان الأوروبي يأسف لمنع دخول الوفد المكلف بالعلاقات مع فلسطين لإسرائيل البرلمان الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الأحد عن أسفها لقرار إسرائيلي بمنع دخول وفد البرلمان للعلاقات مع فلسطين، مؤكدة أنها ستثير المسألة مع السلطات المعنية خلال زيارتها المزمعة اليوم إلى إسرائيل.


وقالت ميتسولا - في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" - "يؤسفني قرار منع مانو بينيدا، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، من دخول إسرائيل".


وأضافت "سأثير هذه المسألة بشكل مباشر مع السلطات المعنية، إن احترام أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمان أمر أساسي من أجل علاقات جيدة".


ووفقًا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، فمن المقرر أن تبدأ رئيسة البرلمان الأوروبي زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية تستمر حتى يوم الثلاثاء، هي الأولى لها منذ توليها منصبها في يناير من العام الجاري، كما أنها أول زيارة يقوم بها رئيس للبرلمان الأوروبي إلى إسرائيل منذ عام 2014. 


البرلمان الأوروبي

إسرائيل

فلسطين

القضية الفلسطينية


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