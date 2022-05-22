اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 02:50 م
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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الأحد، 22 مايو 2022 02:02 م
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين من مُحافظات بيت لحم ورام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة "بيت فجار" في محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر هلال شاهين في مُخيم "عين بيت الماء" غرب محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة، وعندما لم تجد الأسير المُحرر المطلوب قامت باعتقال والده محمد شاهين، بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وتتبع سلطات الاحتلال سياسة إعادة اعتقال الأسرى المُحررين وتستجوب ذويهم من حين إلى آخر من باب التضييق عليهم أمنيًا وتكديرهم.

وفي محافظة رام الله والبيرة الواقعة في وسط الضفة، وهي مركز لكل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة "سلواد" وقرية راس كركر.

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

بيت لحم

رام الله


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