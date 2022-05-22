الإمارات تفوز بجائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة خلال احتفالية الجامعة العربية

بيشوى رمزى

فازت دولة الإمارات العربية بجائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول موضوع "أفضل أنظمة لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية"، وذلك خلال احتفالية جامعة الدول العربية باليوم العربي للطاقة، والمنعقد بمقر الأمانة العامة اليوم الأحد.

ومن جانبه، أشاد الدكتور جواد الخراز، المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالتطور الذي شهده القطاع الصناعي والجهد الدؤوب الذي يقوم به العاملون في مجال كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الحيوية من أجل تأمين الطاقة للأجيال القادمة من خلال تطبيق معاني الترشيد والاستثمار وخلق فرص عمل تساهم في استمرار العملية التنموية فى العالم العربي

وأكد الخراز، خلال احتفالية الجامعة العربية العربية بـ"اليوم العربي للطاقة"، أن اليوم هو عيد الطاقة وهو اليوم العربي لكفاءة الطاقة في احتفاليته العاشرة، مشيرا إلى أن الفكرة التي يحق لنا جميعا ان الفخر بها، وأن تقدم اسمى آيات الشكر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء على هذه المبادرة الطيبة التي أتمنى من الله العلي القدير أن تحصد جميعا المرة الجهود التي يقومون بها على كافة الأصعدة، وخاصة ما يتعلق منها بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.

وأكد الخراز أن أهمية ترشيد الاستهلاك من كونه أحد الوسائل الهامة التي تضبط إيقاع الأسواق، وتساهم في خفض الاعتمادية وخصوصاً في الدول المستوردة للطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أمن التزود بالطاقة لهذه الدول.

وأشار الدكتور جواد الخراز إلى أن إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية عملت بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبرنامج الأورو متوسطي لكفاءة الطاقة في المباني في عام 2010 على وضع الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، والذي يهدف إلى نشر مفاهيم كفاءة الطاقة في الدول العربية والتوعية بأهميتها، وجاه ذلك تزامنا مع صدور القرار رقم 195 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي نادي بضرورة تقديم الدعم للدول العربية نحو تعزيز مفهوم كفاءة الطاقة من خلال وضع خطط وطنية لكفاءة الطاقة في الدول العربية تتضمن إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة.

وكانت قد أكدت وزير مفوض، جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة على تنظيم احتفالية سنوية تخصص لموضوعات كفاءة الطاقة، وتسليط الضوء عليها لتشجيع قطاع الصناعة على اعتماد إجراءات كفاءة الطاقة وإدخالها ضمن هيكل المنشآت الصناعية.

وأشارت الدكتورة جميلة مطر فى كلمتها" إلى أن الاجتماع السادس والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء القرار رقم 195 حدد يوم 21 مايو من كل عام ليكون يوما عربيا لكفاءة الطاقة، كما أصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة بالدوحة القرار رقم 303 القاضي بعقد الاحتفالية العاشرة باليوم العربي لكفاءة الطاقة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22 مايو 2022، ما لم تتقدم إحدى الدول العربية بطلب استضافتها، على أن تتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الإعداد والتحضير لها".

ولفت جميلة مطر إلى أهمية المناسبة باعتبارها فرصة لتعريف المواطن العربي بدور جامعة الدول العربية في رفع كفاءة قطاع الصناعة في المنطقة العربية من خلال اعتماد تقنيات أكثر كفاءة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة إلى جانب تعزيز الكفاءات والقدرات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المحلية العربية.