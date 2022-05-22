الأمن الصحى ببريطانيا: المصابون بجدرى القرود لم يخالطوا أشخاصا قدموا من أفريقيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وكالة الأمن الصحي ببريطانيا، أن المصابين بجدري القردة لم يخالطوا أشخاصا قدموا من أفريقيا، متابعة: نرصد إصابات يومية بجدري القردة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الدكتور هانز كلوج، مع دخولنا موسم الصيف في المنطقة الأوروبية، مع التجمعات الجماهيرية والمهرجانات والحفلات، أشعر بالقلق من أن انتقال العدوى يمكن أن يتزايد، موضحًا أن الحالات التي يتم الكشف عنها حاليًا هي من بين أولئك الذين يمارسون نشاطًا جنسيًا، والأعراض هي غير مألوف للكثيرين.

وأكد أن فترة حضانة جدري القردة تمتد إلى 21 يومًا، مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع، تشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق، يمكن أن يتطور الطفح الجلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدي مثل جدري الماء أو مرض الزهري، ويمكن أن تتشكل القشور التي تسقط بعد ذلك.