الأمم المتحدة: 320 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود تصل تيجراي

كتبت : هند المغربي

أكد تقرير للأمم المتحدة دخول 319 شاحنة محملة بمواد إنسانية، بالإضافة إلى ناقلة وقود واحدة، إلى تيجراي في شمال إثيوبيا، لافتا إلى أن هذا هو أكبر عدد من الشاحنات تدخل المنطقة في أسبوع واحد منذ عام.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الوكالات الإنسانية لا تزال تواجه نقصا في السيولة والوقود والإمدادات، وأشار إلى أنه منذ استئناف قوافل المساعدات في بداية أبريل الماضي، تم إدخال حوالي 15 الف و500 طن من المساعدات الغذائية إلى منطقة تيجراي ويتم توزيعها في 45 منطقة ذات أولوية، "ولكن هناك حاجة إلى 68 ألف طن إضافي على الأقل للوصول إلى جميع المحتاجين."

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة في منطقتي أفار وأمهرة المجاورتين، حيث لا تزال الاحتياجات الإنسانية ضخمة، فيما تواصل الأمم المتحدة مع شركائها تقديم المساعدة للناس.

وقال دوجاريك إنه في إحدى مناطق أفار، "وجد تقييم حديث مستويات مقلقة للغاية من سوء التغذية بين بعض النازحين داخليا".

ولفت دوجاريك الى أنه تم الآن إنشاء مركزين لتحقيق الاستقرار لعلاج أطفال المنطقة المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم والمضاعفات الطبية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أكثر من 845 ألف شخص تلقوا مساعدات غذائية في أفار منذ أواخر فبراير، وفي الأسبوع الماضي، استفاد أكثر من 100 ألف شخص من نقل المياه النظيفة بالشاحنات.

وأضاف " في أمهرة، تلقى أكثر من 10.4 مليون شخص مساعدات غذائية منذ أواخر كانون ديسمبر، موضحا إن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون أيضاً على الاستجابة للجفاف الشديد الذي يؤثر على أكثر من ثمانية ملايين شخص في المناطق الجنوبية من البلاد