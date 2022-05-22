الأمم المتحدة: حرب أوكرانيا تعطل الخدمات الصحية لمئات الآلاف من مرضى الإيدز

كتبت ــ هند المغربى

أفاد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز بأن الحرب في أوكرانيا تعطل الخدمات الصحية وسلاسل التوريد التي يعتمد عليها مئات الآلاف من الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز.

وذكر البرنامج الأممي أنه يعمل مع الحكومة والشركاء من المجتمع المدني لضمان استمرارية الخدمات المتعلقة بالإيدز وحماية الفئات السكانية الرئيسية والأشخاص المصابين بالمرض.

ووفق البرنامج الأممي " قبل الحرب، قُدر عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بنحو 260 ألف شخص في أوكرانيا، من بينهم 152 ألفا يحصلون على الأدوية المضادة للفيروسات المنقذة للحياة.

وأضاف البرنامج فى تقريره " إعتبارا من 3 مايو 2022، تم إغلاق 39 موقعا للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية ، ولا يزال توزيع الأدوية على الأشخاص المحتاجين داخل البلاد يمثل تحديا كبيرا."

كما تعطلت خدمات الوصول إلى التشخيصات في عدد من المناطق بما في ذلك خاركيف وماريوبول ودونيتسك ولوهانسك. وذكر البرنامج أنه يتم الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل متزايد في مناطق الحرب.