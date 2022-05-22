الأمم المتحدة: تدهور الوضع الإنسانى فى شرق وجنوب أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

قالت الأمم المتحدة إن الناس في الشرق والجزء الجنوبي من أوكرانيا ما زالوا يعانون من تصاعد الأحداث على خلفية العملية العسكرية الروسية، وأن الوضع الإنساني آخذ في التدهور.

ومن جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، نقلا عن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة،: تسبب القصف والأعمال العدائية في إقليم دونيتسكا، في وقوع العديد من القتلى بما في ذلك بعض الأطفال وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس فيما تعرضت مدينة باخموت للقصف مرة أخرى، لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تدمير المباني السكنية وقتل العديد من المدنيين".

وقال دوجاريك إن الوضع في إقليم لوهانسكا متوتر للغاية، حيث تقول السلطات المحلية إن أكثر من 15000 شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية لافتا الى أن الوضع مشابه في إقليم خيرسونسكا، حيث تم الإبلاغ عن مزيد من الغارات الجوية، مما أثر على المدنيين الذين يحاولون الفرار من المنطقة.