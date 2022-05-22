الأحوال المدنية تتلقى استفسارات المواطنين عبر الخطوط الساخنة

كتب محمود عبد الراضي

يواصل مركز اتصالات قطاع الأحوال المدنية على مدار أيام الأسبوع وحتى الساعة 9 مساءً، الرد على كافة اتصالات واستفسارات المواطنين الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلقى وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة (15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء) ، وتلبية مختلف طلبات المواطنين وإتمامها بذات اليوم وتسليمها بأماكن تواجدهم تيسيراً عليهم.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (9) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمناطق (أشمون بمحافظة المنوفية – زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.