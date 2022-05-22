افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد بـ7 ملايين جنيه

سوهاج محمود مقبول

افتتح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بتوجيه ورعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على وزارة الصحة، وقد صاحب رئيس الجامعة خلال فعاليات الافتتاح كل من الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدى مدير المستشفى الجامعى الجديد والدكتور على طه القرياتى المشرف على وحدة الغسيل الكلوي

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق أن الوحدة تعتبر صرح من صروح الخدمة الطبية لخدمة اهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، وهى ضمن الوحدات العلاجية النوعية داخل المستشفى الجامعى الجديد، والتى تم وضع جدول مرحلى لافتتاحهم على مدى ٦ أسابيع بواقع إفتتاح وحدة اسبوعياً، مشيراً إلى أن الوحدة تم تجهيزها وتشغيلها لخدمة مرضى الفشل الكلوى بناءاً على توجيهات القيادة السياسية، لتخفيف آلامهم ومشقة الذهاب من و إلى المستشفى الجامعى القديم، عن طريق توفير منظومة نقل لهم من المستشفى القديم، حيث أن الوحدة مجهزة للتعامل الفورى مع إستقبال أى حالات طارئة والتدخل السريع لتوفير كافة الاحتياجات الطبية وضمان تلقى العلاج على الوجه الأكمل.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة الشريف أن مرضى الغسيل الكلوى فى حاجة مستمرة لتوفير الرعاية الصحية والطبية المتكاملة لهم، للحصول على الجلسات الخاصة بالغسيل الكلوي، حيث تم توفير المستلزمات الطبية الخاصة بماكينات الغسيل لعدم حدوث أى قصور أو عجز فى تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، مضيفاً أنه تم افتتاح 16 عيادة تخصصية خارجية، بالإضافة إلى جهاز الأشعة المقطعية لشرايين القلب وهو أول جهاز من نوعه على مستوى الصعيد فى مستشفى جامعي، و جهازى الرنين المغناطيسى والكشف عن أورام الثدى .

ومن جانبه أوضح الدكتور حمدى سعد أن الوحدة تمثل إضافة لمنظومة الخدمة الطبية بسوهاج، وهى حلم طال انتظاره، موضحاً أنها أول وحدة علاجية نوعية تم افتتاحها بعد استكمال مرافق المستشفى الجامعى الجديد بالكامل .

وأضاف الدكتور مصطفى هريدى أن الوحدة تم تجهيزها وشراء كافة مستلزماتها من خلال الهيئة العامة للشراء الموحد، حيث تتضمن الوحدة عدة غرف منها لمرضى الغسيل الكلوى فقط، ولمرضى فيرس B و C، غرفة للعناية المركزة وغرفة للعزل للممرضى المشتبه فى إصابتهم بمرض معدي، وللتعامل الطبى معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبى والتمريض وكذلك للمرضى.

وأشار الدكتور على طه إلى أنه تم إنشاء الوحدة بتكلفة 7 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وتتضمن 32 ماكينة غسيل، على أن يتم تشغيل الوحدة ثلاثة ورديات يومياً بطاقة تشغيل لعدد 96 مريض، حيث تستغرق الجلسة ٤ ساعات، لافتاً إلى انه تم توفير جميع مستلزمات الوحدة من مستهلكات لماكينات الغسيل والأدوية لخدمة أهالى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.