ارتفاع أسعار اللبن ومشتقاته فى أمريكا اللاتينية بسبب حرب أوكرانيا

فاطمة شوقى

تشهد أمريكا اللاتينية أزمة جديدة بسب استمرار الحرب في أوكرانيا ، حيث سجلت القارة ارتفاعا كبيرا في أسعار اللبن، وبالتالي ارتفاع أسعار الجبن والزبادى، وذلك بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، فضلا عن استمرار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "الباييس" الكولومبية إلى أنه في كولومبيا، ارتفع سعر اللبن بنسبة 32.12 % مقارنة بعام 2021 ، وحتى الآن منذ بداية عام 2022 ارتفاع بنسبة 18.52% وفقا لبيانات من إدارة الإحصاءات الوطنية DANE.

وبالمثل ، زادت مشتقات مثل الجبن والزبادي بنسبة 22.54٪ و 16.85٪ على التوالي ، وكانت بعض المدن أكثر تضررا: في بوبايان بالغرب ، وارتفع سعر الحليب بنسبة 40.08٪ ؛ في مانيزاليس كان الارتفاع 36.08٪.

من ناحية أخرى ، وبحسب صحيفة التيمبو التشيلية فقد تسبب الإضراب الوطني لعام 2021 في خفض الدورة الإنتاجية للأبقار ، مما أدى إلى انخفاض المعروض، وبالمثل ، تتدخل العوامل المناخية في البلاد مع زيادة هطول الأمطار بسبب ظاهرة النينيا.

وفى الاكوادور ، أثرت الزيادة في أسعار منتجات الألبان بشكل رئيسي على مقاطعات بيتشينتشا وسانتو دومينجو دي لوس تساشيلاس وإيمبابورا وكارتشي وتونجوراهوا.

وارتفع اللبن فى الاكوادور من 95 سنتًا إلى دولار واحد في منطقة الساحل الإكوادوري ، ومن 80 إلى 95 سنتًا في سييرا.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية تعانى من أزمة نقص لبن الأطفال ، وستستمر تلك الأزمة رغم وعود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيجاد حلول عاجلة لنقص المعروض في الأسواق الأمريكية والارتفاع المستمر في الأسعار.

وبدأت أزمة الألبان في الولايات المتحدة ضمنت سلسلة من الازمات الاقتصادية والتضخم المستمر وارتفاع الأسعار عالمياً متأثراً بتداعيات الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي، ما أدي لنقص حاد للمعروض من السلع ومن ضمنها ألبان الأطفال.