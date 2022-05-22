اتحاد المصريين بالخارج بأمريكا يطلق أول بطولة رياضية للاتحاد بأمريكا لشباب الجيلين

كتب محمود راغب

أقام الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا، أول بطولة رياضية في كرة القدم لشباب الجيلين الثاني والثالث وبحضور القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس السفيرأحمد شاهين والقنصل محمد طه نائب القنصل العام ورأفت صليب رئيس الإتحاد العام للمصريين فرع الولايات المتحده الأمريكية .

وتنافس علي اللقب أكثر من 12 فريق من الشباب المصريين في كاليفورنيا، وفاز فريق الحلام بالمركز الأول وفريق الانصار بالمركز الثاني ، كما حصل فريق الانصار علي كأس الاخلاق الرياضية كما وسلم كأس البطولة للفريق الفائز السفير احمد شاهين بحضور رئيس الاتحاد في أمريكا رأفت صليب ونائب رئيس الاتحاد في غرب أمريكا هشام ستيته والعديد من اعضاء الاتحاد وأبناء الجاليات المصرية والعربية في كاليفورنيا والولايات المجاورة في غرب أمريكا .