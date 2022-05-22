اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالمقطم بسبب خلافات الجيرة

الأحد، 22 مايو 2022 11:54 ص
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالمقطم بسبب خلافات الجيرة مشاجرة- أرشيفية

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نجحت أجهزة الامن في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة لقيامهم بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث إصاباتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها عدد ( 7 ) مصابين ، أثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين  طرف أول (8 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين ) وطرف ثانى (شخصين - مقيمان بمحل البلاغ) مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ، وتعدوا على بعضهم بالضرب بإستخدام عصا خشبية وحجارة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة  ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 

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