إصابة 3 أشخاص فى حادث سيارة بمحطة وقود ببورسعيد

شهدت إحدى محطات الوقود المتواجدة بمنطقة مرور بورسعيد بحى الضواحي، اليوم الأحد، حادث قبل قليل، وذلك بعدما اختلت عجلة القيادة من سيدة كانت تقود سيارة ملاكى وأصابت 3 أشخاص.

واستقبل المستشفى 3 مصابين وهم : أحمد محمد سلامة أحمد البربرى 22 سنة، محمود على عبده على قاسم 26 سنة، محمد صلاح حفنى محمود احمد 20 سنه، واصابتهم كدمات وسحجات بالجسم.

وأكد شهود عيان، أن السيارة كانت تقودها سيدة وكانت تقف فى انتظار انتهاء قيام محطة الوقود بأعمال التموين من الشركة، وكان هناك شباب ينتظرون أمامها بالدرجات النارية، وفوجئوا بالسيارة تصدم عدد من قائدى الدرجات النارية.

وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائى للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.