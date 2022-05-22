إصابة مسن بحالة تسمم بعد تناوله كوب لبن مسموم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى عامل يبلغ من العمر 63 سنة مصابا اضطراب بالوعي و انقباض حدقة العين " وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي على إثر تناوله سم الفئران بطريق الخطأ باللبن أعتقد أنه حبة البركة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة مسن بحالة تسمم عقب تناوله مادة سامة بطريق الخطأ بمنزله بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو زغلول خ ن 62 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي يعاني من " اضطراب بالوعي وانقباض صدفة العين " وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي .

وبسؤال نجله المدعو سعد الدين ز خ 29 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ويقيم بذات الناحية قيام والده المذكور بوضع " سم فئران " داخل كوب لبن أحتسها بالمنزل بطريق الخطأ أعتقاداً منه بأنه " حبة البركة " مما أدي لإصابته ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.