اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر حادث انقلاب موتوسيكل بمنطقة العياط

الأحد، 22 مايو 2022 12:49 م
إصابة شخصين إثر حادث انقلاب موتوسيكل بمنطقة العياط اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين إثر حادث انقلاب دراجة بخارية"موتوسيكل" أعلى الطريق بمدخل قرية السعودية بنطاق دائرة قسم العياط ، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث ،فيما تم نقل المصابين الى مستشفى العياط لتلقى الرعاية الصحية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة في منطقة العياط بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتبين انقلاب موتوسيكل يستقله شخصان بمدخل قرية السعودية ونتج عن الحادث اصابتهم ونقلوا الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة. .

 

 

 


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