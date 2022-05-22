إصابة شخصين إثر حادث انقلاب موتوسيكل بمنطقة العياط

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين إثر حادث انقلاب دراجة بخارية"موتوسيكل" أعلى الطريق بمدخل قرية السعودية بنطاق دائرة قسم العياط ، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث ،فيما تم نقل المصابين الى مستشفى العياط لتلقى الرعاية الصحية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة في منطقة العياط بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتبين انقلاب موتوسيكل يستقله شخصان بمدخل قرية السعودية ونتج عن الحادث اصابتهم ونقلوا الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة. .