إسبانيا تتفوق على بريطانيا لتصبح عاصمة جدري القرود فى العالم بـ 30 إصابة

كتبت أمل علام

تتبع إسبانيا حالات جدري القرود فى "الساونا" حيث تصبح إسبانيا مركزًا لتفشي المرض المتزايد في العالم، بينما تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعًا طارئًا وتصبح هولندا الدولة الـ12 لاكتشاف الفيروس، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



اعراض جدرى القرود

اكتشفت إسبانيا الآن 30 حالة إصابة بالفيروس المداري - أكثر من أي مكان آخر في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، حدثت جميعها تقريبًا في مدريد، بين شباب مثليين وثنائيي الجنس - وقد حضروا جميعًا نفس الساونا، تصف كلمة "ساونا" في إسبانيا الأماكن المشهورة لدى الرجال المثليين الباحثين عن الجنس، بدلاً من مجرد حمام.

يقوم رؤساء الصحة في المملكة المتحدة أيضًا بالتحقيق في حمامات الساونا والحانات، حيث يحاولون يائسين احتواء زيادة جدري القرود.

أكد المسئولون، إن عددًا غير متناسب من الإصابات الـ 20 المؤكدة في المملكة المتحدة بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس، واعترف رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا بأنه قلق من أن انتشار جدري القرود سيتسارع خلال الصيف فقط، موضحين، إن تفشي مرض جدري القرود في إسبانيا يعود إلى "ساونا" واحدة وسط مخاوف متزايدة بشأن انتشاره العالمي.

وقالت الصحيفة، اكتشفت إسبانيا حتى الآن 30 حالة إصابة بالفيروس المداري - أكثر من أي مكان آخر في العالم، بما في ذلك بريطانيا، حدثت جميعها تقريبًا في مدريد، بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

تقول السلطات المكلفة بتتبع الحالات في العاصمة الإسبانية، إنها اكتشفت الآن موضوعًا مشتركًا بين المصابين، لقد حضروا جميعًا نفس الساونا غير المسماة، تُستخدم كلمة ساونا في إسبانيا لوصف المؤسسات التي يشتهر بها الرجال المثليون الذين يبحثون عن الجنس، بدلاً من مجرد حمام.

يقوم رؤساء الصحة في المملكة المتحدة أيضًا بفحص حمامات البخار والحانات، حيث يحاولون يائسين احتواء جدرى القرود. يقول المسؤولون إن عددًا غير متناسب من قضاياها في الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول المرضى الجدد في المملكة المتحدة حتى الآن، لكن 6 حالات من الحالات الــ 9 المؤكدة السابقة كانت لرجال مارسوا الجنس مع رجال - والتي يقول المسؤولون إنها "توحي بشدة بانتشارها في الشبكات الجنسية"، يظهر نمط مماثل في أوروبا.

يصر الخبراء البارزون على أن جدري القرود لن يخرج عن نطاق السيطرة مثل كورونا، الذي أجبر العالم على عامين من القيود المعوقة اقتصاديًا، ومع ذلك، فقد وصفوا الموقف المتصاعد في المملكة المتحدة بأنه "مقلق بلا شك" و "غير مسبوق".

زعمت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن السلطات "تتوقع اكتشاف المزيد من الحالات"، ومع ذلك، أضافت في تحذير صارخ: "نتوقع استمرار هذه الزيادة في الأيام المقبلة وللتعرف على المزيد من الحالات في المجتمع الأوسع".

كشفت صحيفة "ديلى ميل "يوم أمس عن قيام رؤساء الصحة بتخزين اللقاحات وسط مخاوف متزايدة من انتشار الفيروس، وتقول المصادر إن الوزراء كانوا يجلسون بالفعل على 5000 جرعة لكنهم طلبوا الآن 20 ألف جرعة إضافية، يُعرض على المخالطين الوثيقين للحالات المعروفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك عمال NHS هيئة الخدمات الصحية البريطانية اللقاح، لكن الخبراء أخبروا أن لقاح الجدري يُعرض على الرجال المثليين كجزء من عملية نشر مركزة، إذا استمرت الحالات في الظهور بشكل غير متناسب في الذكور المثليين وثنائيي الجنس.

تفوقت إسبانيا الآن على بريطانيا لتصبح العاصمة الحالية لجدري القرود في العالم، أبلغت السلطات الصحية هناك اليوم عن 23 حالة مؤكدة أخرى لمرض جدري القردة، لا سيما في منطقة مدريد، يعمل المسؤولون في مدريد على تتبع الحالات بشكل رئيسي من تفشي واحد في ساونا واحدة، وفقًا لرئيس الصحة الإقليمي إنريكي رويز إسكوديرو.

وقال: "ستجري إدارة الصحة العامة تحليلاً أكثر تفصيلاً للسيطرة على العدوى، وقطع سلاسل الانتقال ومحاولة التخفيف من انتقال هذا الفيروس قدر الإمكان".

وأوضحت السلطات الصحية، إن 18 حالة أخرى مشتبه بها قيد التحقيق في إسبانيا و 15في منطقة مدريد واثنتان في جزر الكناري وواحدة في الأندلس، وفي الوقت نفسه، اكتشفت البرتغال 9 حالات أخرى، مما رفع عدد الوفيات إلى 23.

وقالت هيئة الصحة، إن الحالات البرتغالية لا تزال قيد المتابعة السريرية، لكن لم يتم نقل أي منها إلى المستشفى لأن جميعها مستقرة.