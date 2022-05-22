إزالة 14 حالة تحويل وحدات سكنية لمحلات بالهرم والعجوزة ومخالفات بناء.. فيديو

كتب ــ سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم، لزيادة معدلات الانضباط ومنع المخالفات إلى جانب استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت محافظة الجيزة بضبط وإزالة 10 حالات بناء مخالف بحدائق الأهرام، شملت هدم وإزالة كاملة لحوائط داخلية بالعقار رقم / 425 قطعة "ل"، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء بالعقار رقم 527 قطعة "ز" فى ضوء مواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت جهود محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام، ضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من الغرض السكني إلي الغرض التجاري بالعقارات 507 قطعة "ح" و45 قطعة "ع"، وإيقاف أعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص وعلي الفور تم سحب المعدات وتحرير محاضر للمخالفين.

بالإضافة إلى إزالة نهائية لتقسيمات غرف في الجراج والمناور بالعقار الكائن 125 قطعة "هـ"، وإزالة أوتاد وحواجز حديدية تستخدم في حجز أماكن انتظار السيارات بعدداً من المناطق بحدائق الأهرام، وإزالة إعلانات مخالفة لمحال تجارية .

وفي حي العجوزة، تمكنت محافظة الجيزة من ضبط وإزالة عدد ٤ حالات بناء مخالف بدون ترخيص، وشملت إزالة فى المهد لمحل بالدور الأرضي لعقار بشارع إسراء المعلمين، وإزالة مخالفات بالدور الأرضى لعقار بشارع سوريا، بالإضافة إلى إزالة جمالون حديد أعلى عقار بشارع دجلة بالمهندسين، وإزالة محل بالدور الأرضى بالعقار 23 أ بشارع سوريا.