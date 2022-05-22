إحالة أوراق عامل إلى المفتى لإدانته بذبح ميكانيكى فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، إحالة أوراق (محمد.ا.ع-31 سنة)، عامل، وشهرته "كواكة"، ومقيم بإحدى عزب مركز طامية، بمحافظة الفيوم، إلى مفتى الديار المصرية، لإدانته بقتل (جمعة.ب.س.م-42 سنة)، وذبحه، وسرقة أمواله، وإلقاء جثته بأحد المصارف بعزبة أبو شناف بمركز سنورس، بعد استدراجه بزعم لعب "القمار".

صدر قرار المحكمة، اليوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام "رئيس"، ومحمد أسامة الصاوي، وإسلام المتوكل، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي.

تعود الواقعة، إلى 10 نوفمبر الماضي، فى الدعوى رقم 19733 لسنة 2021م مركز شرطة سنورس، والمقيدة برقم 2528 لسنة 2021م كلى الفيوم، عندما عثر الأهالى على جثة ملقاة بأحد المصارف بعزبة أبو شناف، وتقدموا ببلاغ لمركز شرطة سنورس، وتوجهت مباحث المركز إلى مكان الجثة، وتبين أنها فى حالة تعفن وانتفاخ، وأنها للمجنى عليه (جمعة.ب.س-42 سنة)، ميكانيكى ومقيم بمركز طامية.

توصلت تحريات المباحث، أن وراء الواقعة، هو المتهم، وأن المتهم استدرج المجنى عليه، بزعم لعب "المقامرة"، فى قطعة أرض نائية، وبيت له النية، وأقدم على ذبحه بمطواة قرن غزال، وطعنه عدة طعنات فى جسده، حتى تأكد من لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقى جثته فى أحد مصارف قرية أبو شناف بمركز سنورس، ووضع عليها بعض الأعشاب لإخفاء جريمته، وتبين أن المجنى عليه، سرق أمواله واستهدف الانتقام منه، بسبب لعب "القمار" وخسارته أمواله فى هذا الأمر لصالح المجنى عليه.

وبحسب شهود الواقعة، فإن المتهم، لعب "القمار" مع المجنى عليه، الليلة السابقة على يوم ارتكاب الواقعة، وخسر أمواله وأموال أخرى ليست ملكه، فتحصل المجنى عليه على هاتفه المحمول لحين سداد المتهم لمبلغ خسارته فى اليوم التالي، فقرر المتهم الانتقام منه وسرقة أمواله.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمركز، القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم، وأحيلت الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم، والتى نظرت الدعوى، فى جلسة سابقة، وتقرر تأجيلها لجلسة اليوم، للمرافعة، وبعد استماع هيئة المحكمة للمرافعة، أصدرت حكمها المتقدم.