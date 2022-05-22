اليوم السابع
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أسعار خضروات سوق العبور.. الطماطم بـ5 جنيهات واستقرار البطاطس والبصل والكوسة

الأحد، 22 مايو 2022 09:00 ص
أسعار خضروات سوق العبور.. الطماطم بـ5 جنيهات واستقرار البطاطس والبصل والكوسة صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور استقرارا ملحوظا اليوم، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 2 إلى 4 جنيهات، والبصل من 1 إلى 2.5 جنيه، والكوسة من 2.5 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي من 1.75 إلى 3.75 جنيهات والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 2 إلى 3.5 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 2.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات

وبلغ سعر الفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيها في سوق الجملة والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات والخيار الصوب 2.5 إلى 4 جنيهات والخيار البلدي من 2.5 إلى 4 جنيه، والبسلة من 4 إلى 7 جنيهات والسبانخ من 3 إلى 4.5 جنيه والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 1.5 إلى 3.5 جنيه والثوم 4 إلى 8 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 الي 4 جنيهات والفول الأخضر 3 الي 6 جنيهات

 


اسعار الخضار

الفاكهة

سعر الفاكهة

اسعار الفاكهة

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