اليوم السابع
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أسعار العملات اليوم الأحد 22-5-2022 فى مصر

الأحد، 22 مايو 2022 10:54 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 22-5-2022 فى مصر عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 22-5-2022، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 18.23جنيه للشراء، و18.29جنيه للبيع، أما سعر الريال السعودى سجل 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.
 
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.67 جنيه للشراء، 22.86 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.23 جنيه للشراء، و 18.29 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.20 للشراء، 19.38 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.67 جنيه للشراء، 22.86 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.27 جنيه للشراء، و 59.74 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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