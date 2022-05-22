أبرز 5 أسئلة عن مبادرة أشبال مصر الرقمية.. تعرف عليها

كتبت هبة السيد

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مبادرة أشبال مصر الرقمية، وهي مبادرة تأتي في إطار التوجه العام للحكومة المصرية، وحرص الدولة على النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة، وفي ظل التأكيد الدائم لرئيس الجمهورية، على حتمية الاهتمام ببناء الإنسان المصري وضرورة تزويده بأحدث وأفضل المهارات الرقمية والتكنولوجية، وتماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات التكنولوجية للمواطن المصري مما يشمل تزويده بكافة متطلبات العصر وتنمية مهاراته في كافة المجالات ذات الصلة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة عن مبادرة أشبال مصر الرقمية.

س- ما هي مبادرة أشبال مصر الرقمية؟

ج- تهدف المبادرة إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح مؤهلاً وقادرًا على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل.

تمنح المبادرة كلًا من الدراسة العلمية والعملية للمتميزين من طلبة المدارس المصرية بسنوات دراسية محددة، حيث تستهدف من خلالها التعاون مع الجهات المتخصصة، محليًاً ودوليًاً، في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، ذلك بالإضافة الى تنمية المهارات الحياتية والقيادية.

تعتبر مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية تقدمها مصر للأجيال الصاعدة من الطلاب الدارسين في جميع المدارس داخل جمهورية مصر العربية ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين، وعلى الراغبين في الالتحاق بـالمبادرة استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

س- ما هي الرؤية لمبادرة أشبال مصر الرقمية؟

ج- إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل.

س- ما هي الرسالة من المبادرة؟

ج- بناء وتأهيل جيل من الكوادر المصرية من طلبة المدارس في النواحي التكنولوجية والتقنية المختلفة ليصبحوا نواةً لبناء وتأسيس مجتمع رقمي قادر على مواكبة المستقبل محلياً وعالمياً.

س- ما هي أهم أهداف المبادرة؟

ج- تهدف المبادرة إلى تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس من الفئة العمرية (من 12 إلى 17 سنة) في مختلف التطبيقات التكنولوجية الحديثة وذلك لمواكبة التغيرات الجذرية التي أحدثتها التكنولوجيا ونتج عنها إعادة صياغة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.

تمكين النشء من التعرف على المستحدثات في مجال تكنولوجيا المعلومات بطريقة إبداعية.

بناء المهارات الشخصية الحياتية للطلاب تحقيقًا لمتطلبات القرن الواحد والعشرين.

توفير بيئة تعليمية تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء، وذلك من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيات العالمية واكتساب المهارات التي تؤدي إلى خلق ثقافة تكنولوجية مفيدة بين شباب الجيل الجديد.

بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء من خلال الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية داخل المبادرة.

بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال لإتاحة فرص بناء خبرات تكنولوجية وتقنية للطلاب الملتحقين.

س- ما هي مزايا منحة المبادرة؟

ج- تقديم منح دراسية جزئية من الجامعات التكنولوجية المتخصصة والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمتفوقين الذين سوف يُتممون سنوات الدراسة بالمبادرة.

جوائز عينية للمتفوقين كل عام.

المشاركة في المسابقات التكنولوجية المحلية والعالمية.

شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن كل عام دراسي.