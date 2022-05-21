5 عادات خاطئة تنقل لك الأمراض والفيروسات

كتب – حسام الشقويرى

يحاول الكثير من الأشخاص فى كل بلدان العالم ، اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع الاصابة بالفيروسات ، بعد فترة الانفتاح والعودة للحياة الطبيعية، خصوصا بعد عامين من الإغلاق والتشدد الذى سببه فيروس كورونا، ومع بدء العودة الجماعية للعمل و الاختلاط فى الأماكن العامة، هناك بعض العادات الأخرى التى تساهم فى نقل العدوى والميكروبات والفيروسات ، والتى يجب الامتناع عنها من جميع الأشخاص .

ووفقا لموقع health line " الطبى فإن 60% من الأمراض تأتى بسبب عادات وسلوكيات خاطئة يمارسها الكثيرون، وتتسبب فى انتشار الأمراض الفيروسية والبكتيرية بالاضافة إلى زيادة الفرصة فى زيادة العدوى بفيروس كورونا ومنها :

1 - العطس على اليد حيث يساعد على انتقال الفيروسات عند مصافحة أى شخص

2ـ البصق فى الشارع، حيث يؤدى الهواء لانتقال الفيروس من الأرض للجهاز التنفسى لأى إنسان خاصة مع انتشار الرياح .

3ـ عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم غسل الأيدى على مدار اليوم.

4ـ نقص التهوية والجلوس فى أماكن مغلقة مما يسمح بانتقال الأمراض.

5ـ تناول الأطعمة المكشوفة فى الشارع التى قد تتعرض للحشرات الحاملة للفيروسات.

فيروس كورونا