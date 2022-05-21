46373 طالبا يؤدون امتحانات العملى بالدبلومات الفنية فى سوهاج لمدة أسبوع

سوهاج محمود مقبول

قال المهندس محمود عجمى مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، إنه انطلقت اليوم السبت امتحانات العملي للدبلومات الفنية، داخل 143 لجنة امتحانية على مستوى 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وأشار عجمى إلى أن الامتحانات العملية للتعليم الفني بجميع أنواعه اليوم السبت الموافق 21/5/2022 وتبدأ الامتحانات النظرية يوم السبت الموافق 28/5/2022 وتنتهى يوم الخميس الموافق 9/6/2022 بجميع نوعياته ( صناعي – تجارى – زراعي- فندقي ) وتنتهي الامتحانات العملية يوم 18/6/2022 وأجمالي عدد لجان التعليم الفني بنوعياته المختلفة 143 موزعين 85 لجنة بالتعليم التجاري لتشمل 22986 طالبو 51 لجنة بالتعليم الصناعي لتشمل 20492 طالب و7 لجان بالتعليم الزراعي لتشمل 2895 طالب بإجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 46373 طالب وطالبة متمثلين في 143 لجنة على مستوى محافظة سوهاج.

وأكد العجمى أنه توفير وتدبير الاجراءات الاحترازية المختلفة بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للوقاية من انتشار فيرس كورونا المستجد.

وتم تسليم بعض المستلزمات الطبية ومعدات التعقيم لمسئولي التعقيم بلجان امتحانات الدبلوم بالمدارس المختلفة ومنها على سبيل المثال (الملابس الخاصة بالتعقيم – مادة التعقيم – ماكينات التعقيم – بوابات التعقيم).

وبالتعاون مع إدارة الأزمات بمديرية التربية والتعليم، تم وضع خطة لتسير العمل بامتحانات الدبلومات الفنية ذلك من خلال البروتوكول المعمول به بالاشتراك مع مديرية الامن و مديرية الصحة و وزارة الكهرباء ومديرية التموين بسوهاج.

وتم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم وكذلك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، وذلك بغرض تذليل أي عقبات و الوقوف على الوضع الراهن وتكون الغرفة جاهزة لأى سيناريو غير متوقع.