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194 ألف طالب بالقاهرة يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية

السبت، 21 مايو 2022 06:59 ص
194 ألف طالب بالقاهرة يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تنطلق اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية بمحافظة القاهرة للعام الدراسى الجارى، حيث يؤدى 194334 طالب وطالبة  موزعين على 781 لجنة علي مستوي القاهرة امتحان مادة اللغة العربية في التاسعة صباحاً.
 
ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبنائه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات و اللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.
 
 
 

التربية والتعليم

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