وقالت الخارجية الروسية - في بيان، اليوم /السبت/ - "في سياق الرد على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة باستمرار على روسيا، تقوم وزارة الخارجية الروسية بنشر قائمة بالمواطنين الأمريكيين الذين يمنع دخولهم إلى روسيا الاتحادية بشكل دائم، والتي تضم أسماء 963 شخصا".



وأضافت أن "الإجراءات العدائية التي اتخذتها واشنطن، ترتد دائما على الولايات المتحدة نفسها وسيتم دائما الرد عليها بشكل مناسب".. وتابعت: "العقوبات الروسية اضطرارية الطابع وتهدف إلى إجبار النظام الأمريكي الحاكم، الذي يحاول فرض نظام عالمي قائم على القواعد الاستعمارية الجديدة على بقية العالم، على تغيير سلوكه والاعتراف بالوقائع الجيوسياسية الجديدة".



وأكد البيان أن روسيا لا تسعى إلى الصدام، وانها منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل وتفصل الشعب الأمريكي عن السلطات الأمريكية، لافتا إلى أن لحظر السفر تأثير رمزي، لكنه يشكل انعكاسا للتدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضى.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات عديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مساعديه، وعقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي شمل قطاعات البنوك والتعدين والتجارة الخارجية، فيما دعا الاتحاد الأوروبي أعضاءه إلى وقف استيراد النفط والغاز الروسيين.