وكيل تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

الغربية عادل ضرة

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان له ، على عدم وجود شكاوى من امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثاني، مشيرا أن الامتحان تسير بشكل طبيعي ولا يوجد ما يعكر صفو الامتحانات.

وأضاف أن 91672 طالب بالإعدادية العامة ادوا امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء في 438 لجنة و 4738 طالب بالإعدادية المهنية في 26 لجنة، بإجمالي 96410 طلاب وطالبة موزعة على 464 لجنة امتحانية، وادى 35003 من طلاب الصف الأول الثانوي العام مادة الفيزياء الفلسفة والمنطق، فيما يؤدي 39217 طالبا وطالبة الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية طبقاً لتخصصاتهم.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.