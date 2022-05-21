اليوم السابع
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السبت، 21 مايو 2022 11:43 ص
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وفد "البنك الزراعي" يتفقد مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة.. صور

السبت، 21 مايو 2022 11:33 ص
وفد "البنك الزراعي" يتفقد مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة.. صور وفد البنك الزراعي يتفقد مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والوفد المرافق، صباح اليوم، مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة باستثمارات تصل إلى 55 مليون جنيه

وأشاد رئيس البنك الزراعي بالمشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 طن/يوم من الأعلاف، كما يحتوي علي صومعتين للتخزين بطاقة 2400 طن

وأكد رئيس البنك الزراعي على تقديم كافة سبل الدعم للمشروع للتوسع في إنتاجية المصنع وزيادة حجم العمالة من أبناء المحافظة.

وفد البنك الزراعي يتفقدون مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة (1)
وفد البنك الزراعي يتفقدون مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة (1)

 

وفد البنك الزراعي يتفقدون مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة (2)
وفد البنك الزراعي يتفقدون مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة (2)

 

وفد البنك الزراعي يتفقدون مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة (3)
وفد البنك الزراعي يتفقدون مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة (3)

 

وفد البنك الزراعي يتفقدون مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة (4)
وفد البنك الزراعي يتفقدون مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة (4)

 


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